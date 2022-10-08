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Кейн: «Не лучшее выступление, но «Тоттенхэм» прибавляет»

08 Октября 2022 • 22:16 Комментировать
Брайтон
0:1
Тоттенхэм
окончен

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о победе над «Брайтоном» (1:0).

Именно 29-летний лидер «шпор» стал автором единственного забитого мяча в поединке, отличившись на 22-й минуте.

«Да, мне неоднократно удавалось здесь забивать, но играть в гостях с «Брайтоном» всё равно трудно. Это очень качественная команда, нам пришлось полностью выложиться, чтобы победить.

Мы приходим в норму после поражение в дерби [с «Арсеналом»], и мы добились победы, хоть и не показали свою лучшую игру. Нам просто нужно идти от игры к игре. В среду нас ждёт важный поединок Лиги чемпионов», – цитирует BBC Гарри Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Гарри Кейн
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