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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скончался помощник Антонио Конте

07 Октября 2022 • 03:28 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
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08.10 19:30

Печальная новость из стана лондонского «Тоттенхэма» - в 62-летнем возрасте скончался Джан Пьеро Вентроне, бывший теперь уже помощник Антонио Конте, отвечавший за физическую подготовку, и поработавший в прошлом также в итальянском «Ювентусе» во времена Анчелотти и Липпи. Как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, причиной смерти могла быть лейкемия.

Вентроне носил прозвище «Боцман», это связано с очень сильными нагрузками, которыми он подвергал игроков - они были сравнимы с методикой подготовки десантников. К лондонскому «Тоттенхэму» Вентроне присоединился в 2021 году, Конте считал его важным человеком для успеха проекта.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Джампьеро Вентроне
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