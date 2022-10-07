Скончался помощник Антонио Конте

Печальная новость из стана лондонского «Тоттенхэма» - в 62-летнем возрасте скончался Джан Пьеро Вентроне, бывший теперь уже помощник Антонио Конте, отвечавший за физическую подготовку, и поработавший в прошлом также в итальянском «Ювентусе» во времена Анчелотти и Липпи. Как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, причиной смерти могла быть лейкемия.

Вентроне носил прозвище «Боцман», это связано с очень сильными нагрузками, которыми он подвергал игроков - они были сравнимы с методикой подготовки десантников. К лондонскому «Тоттенхэму» Вентроне присоединился в 2021 году, Конте считал его важным человеком для успеха проекта.