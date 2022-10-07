Де Дзерби: «С Конте «Тоттенхэм» будет бороться за чемпионство»

Новый наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал предстоящую встречу с «Тоттенхэмом» Антонио Конте.

Тренерское противостояние итальянских специалистов состоится 8 октября в рамках Английской премьер-лиги.

«Сейчас у «Тоттенхэма» есть всё, чтобы бороться за победу в чемпионате. Клуб приобрёл отличных игроков, за год под руководством Конте команда обрела стабильность.

Играя против команд Антонио, всегда знаешь, что будет очень тяжело. Конте – выдающийся тренер, все его коллективы играли на фантастическом уровне», – заявил на предматчевой пресс-конференции Роберто де Дзерби.