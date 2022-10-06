Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке Джампьеро Вентроне умер от лейкемии

Лондонский «Тоттенхэм» сообщил о смерти своего тренера по физподготовке Джампьеро Вентроне. В заявлении клуба говорится, что причиной смерти стала лейкемия, которой итальянец болел уже несколько месяцев.

Напомним, что Вентроне прибыл в «Тоттенхэм» в 2021 году, войдя в тренерский штаб Антонио Конте. Джампьеро в своё время занимал должность тренера по физподготовке во многих клубах, включая туринский «Ювентус».

На момент смерти Вентроне было 62 года. Вероятно, в ближайшем туре Английской премьер-лиги футболисты «Тоттенхэма» начнут выездной матч против «Брайтона» с минуты молчания.