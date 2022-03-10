Фердинанд назвал сильнейшие команды Европы

Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, какие команды считает сильнейшими в Европе на данный момент.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» слишком сильны. Именно они могут выиграть все четыре трофея [три трофея внутри Англии и Лигу чемпионов] в этом сезоне. Такой расклад – кошмар для меня, но мне трудно представить другой сценарий. Думаю, «Бавария» – единственная команда, способная их остановить, но и в этом есть сомнения», – рассказал бывший защитник в интервью BT Sport.

Напомним, что «Ливерпуль» уже стал победителем Кубка английской лиги, а также ведёт борьбу с «Манчестер Сити» за победу в чемпионате Англии. Кроме того, оба клуба по-прежнему претендуют на победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.