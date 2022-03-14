Линекер: Луис Диас – это блестящее приобретение

После матча 29-го тура АПЛ «Брайтон» - «Ливерпуль» (0:2), бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился свои мнением по поводу игры нападающего гостей Луиса Диаса.

«Довольно необычно, не так ли, что игрок, пришедший в январское трансферное окно, из-за границы, оказывает такое влияние? Он действительно взялся за дело. Он снова был превосходен. Выглядит как блестящее приобретение», - сказал Линекер в эфире передачи MOTD.

Колумбийский новичок «Ливерпуля» забил в этой игре гол и помог своему клубу одержать победу над «Брайтоном». В этом сезоне в составе «Ливерпуля» форвард сыграл 5 матчей в АПЛ и забил 2 гола.