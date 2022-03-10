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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в другом английском клубе

10 Марта 2022 • 20:27 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
6.20 4.50 1.50
12.03 15:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес заинтересовал ряд клубов АПЛ.

Сообщается, что 24-летний футболист недоволен ролью запасного в «Ливерпуле», поэтому хотел бы сменить клуб летом. Гомес надеется попасть в команду, где получит постоянную практику, чтобы повысить шансы на попадание в заявку сборной Англии на предстоящий Чемпионат мира.

По сведениям 90min, в услугах Гомеса заинтересованы английские «Тоттенхэм», «Лестер», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Контракт цетрбека с «красными» действует до 2024 года, поэтому клуб, вероятно, запросит значительную компенсацию за трансфер.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Джо Гомес появился на поле лишь 5 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
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