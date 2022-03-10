Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в другом английском клубе

Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес заинтересовал ряд клубов АПЛ.

Сообщается, что 24-летний футболист недоволен ролью запасного в «Ливерпуле», поэтому хотел бы сменить клуб летом. Гомес надеется попасть в команду, где получит постоянную практику, чтобы повысить шансы на попадание в заявку сборной Англии на предстоящий Чемпионат мира.

По сведениям 90min, в услугах Гомеса заинтересованы английские «Тоттенхэм», «Лестер», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Контракт цетрбека с «красными» действует до 2024 года, поэтому клуб, вероятно, запросит значительную компенсацию за трансфер.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Джо Гомес появился на поле лишь 5 раз.