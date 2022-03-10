Майка Ричардс: «Мбаппе нужно перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» призывает Килиана Мбаппе пересмотреть свои намерения по переходу в мадридский «Реал».

Звёздный нападающий «Пари Сен-Жермен» едва не оказался в мадридском «Реале» прошлым летом. Как ожидается, по окончании текущего сезона француз всё же примерит футболку «сливочных», что, по словам Ричардса, будет не лучшим ходом.

«Не думаю, что ему следует переходить в «Реал». Возможно, он уже всё решил, но на его месте я бы предпочёл выступать за «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» – эти команды стабильно сохраняют статус лучших в Европе в последние годы. Да, «Сити» ещё не покорялась Лига чемпионов, но они добиваются результата и играют великолепно», – заявил англичанин в интервью CBS Sports.

Контракт 23-летнего Килиана Мбаппе с «ПСЖ», напомним, истекает летом.