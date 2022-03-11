Салах не впечатлён предложением «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не намерен продлевать контракт на условиях, предложенных клубом.

Нынешнее соглашение 29-летнего египетского форварда с «красными» действительно до лета 2023 года. Недавно главный тренер Юрген Клопп признал, что клуб надеется сохранить Салаха, но решение остаётся за игроком.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, переговоры о продлении контракта не ведутся с декабря. Салах хочет остаться в «Ливерпуле», но требует от клуба улучшенных условий.

Мохамед Салах лидирует в бомбардирской гонке АПЛ с 19 забитыми мячами. Transfermarkt оценивает египтянина в 100 млн евро.