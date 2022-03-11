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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах не впечатлён предложением «Ливерпуля»

11 Марта 2022 • 23:06 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
6.30 4.50 1.50
Через 15 ч. 52 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не намерен продлевать контракт на условиях, предложенных клубом.

Нынешнее соглашение 29-летнего египетского форварда с «красными» действительно до лета 2023 года. Недавно главный тренер Юрген Клопп признал, что клуб надеется сохранить Салаха, но решение остаётся за игроком.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, переговоры о продлении контракта не ведутся с декабря. Салах хочет остаться в «Ливерпуле», но требует от клуба улучшенных условий.

Мохамед Салах лидирует в бомбардирской гонке АПЛ с 19 забитыми мячами. Transfermarkt оценивает египтянина в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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БРАЙТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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