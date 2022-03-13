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Каррагер объяснил, почему судья не удалил вратаря «Брайтона»

13 Марта 2022 • 01:02 Комментировать
Брайтон
0:2
Ливерпуль
окончен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер в своем твиттере высказал предположение, почему арбитр матча «Брайтон» - «Ливерпуль» не удалил вратаря хозяев Роберта Санчеса за грубый фол против Луиса Диаса.

«Я убежден, что красную карточку не дали, потому что Диас забил гол. Если бы он промахнулся, это было бы удаление. Гола оказалось достаточно», - написал Каррагер.

В матче 29-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем» в середине первого тайма Роберт Санчес попал коленом в голову Диаса, после того как тот вышел с ним один на один.

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Брайтон
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