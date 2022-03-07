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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Сити» выигрывал бы чемпионат в феврале, если бы не «Ливерпуль»

07 Марта 2022 • 20:07 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
6.50 4.60 1.47
12.03 15:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о соперничестве его команды с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Эта лига сталкивает нас с большими вызовами, и нам нравится их принимать. Что в прошлом году, что два-три года назад «Сити» оформлял бы чемпионство в АПЛ уже к февралю, если бы не мы. Но я сомневаюсь, что они набирали бы так же много очков без соперничества с нами. То же самое можно сказать и про нас. В этом сезоне ещё много игр, так что поглядим, чем всё закончится», – заявил немец в интервью Sky Sports.

После 28 туров на счету «Манчестер Сити» 69 набранных очков, у «Ливерпуля» – 63, однако «красные» имеют матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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БРАЙТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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