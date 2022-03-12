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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах нагнал Фаулера по количеству результативных действий в матчах АПЛ за «Ливерпуль»

12 Марта 2022 • 20:29 Комментировать
Брайтон
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» уверенно переиграл в гостях «Бёрнли», забив по голу в каждом из таймов. Второй мяч команды записал на свой счет Мохамед Салах, который набрал свое 158-е очко по системе «гол+пас» в матчах английской Премьер-лиги за «Ливерпуль» (115 голов, 43 результативные передачи).

По этому показателю Салах сравнялся с Робби Фаулером, выступавшим за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год и затем в сезоне 2006/2007. А впереди только легендарный экс-капитан Стивен Джеррард, который заработал за все годы выступлений в составе «Ливерпуля» в АПЛ 212 результативных баллов - 120 голов и 92 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Робби Фаулер Стивен Джеррард Мохамед Салах
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окончен Брайтон 0:2 Ливерпуль 6.30 4.50 1.50
окончен Брентфорд 2:0 Бёрнли 2.15 3.25 3.65
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13.03  17:00 Челси ... Ньюкасл 1.21 0.00 0.00
13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
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