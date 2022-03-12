Салах нагнал Фаулера по количеству результативных действий в матчах АПЛ за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно переиграл в гостях «Бёрнли», забив по голу в каждом из таймов. Второй мяч команды записал на свой счет Мохамед Салах, который набрал свое 158-е очко по системе «гол+пас» в матчах английской Премьер-лиги за «Ливерпуль» (115 голов, 43 результативные передачи).

По этому показателю Салах сравнялся с Робби Фаулером, выступавшим за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год и затем в сезоне 2006/2007. А впереди только легендарный экс-капитан Стивен Джеррард, который заработал за все годы выступлений в составе «Ливерпуля» в АПЛ 212 результативных баллов - 120 голов и 92 голевые передачи.