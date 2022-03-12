«Ливерпуль» вновь сократил отставание от «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» уверенно обыграл на выезде «Брайтон» со счётом 2:0 в рамках 29 тура Английской премьер-лиги.
Первый гол за гостевую команду забил Луис Диас с передачи Жоэля Матипа на 19-й минуте. Мохамед Салах удвоил преимущество, реализовав пенальти, заработанный Наби Кейта.
Победа позволила подопечным Юргена Клоппа вновь приблизиться к «Манчестер Сити», возглавляющего чемпионскую гонку. Теперь разница между командами вновь составляет три очка.
Протокол игры
|19'Диас Луис (0:1)
|61'Салах Мохамед (0:2)
Санчес Роберт•Лемпти Тарик•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Биссума Ив 55' 66' (Уэлбек Данни ( 66') •Альсате Стивен 46' (Лаллана Адам ( 46'•Гросс Паскаль 53') •Марч Соломон•Макаллистер Алексис • 75'Троссар Леандро•Мопе Нил 81'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Хендерсон Джордан 86' (Милнер Джеймс ( 86') •Фабиньо Энрике • 84'Кейта Наби 65' (Жота Диогу ( 65') •Салах Мохамед 65' (Алькантара Тьяго ( 65') •Мане Садио•Диас Луис
12 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).