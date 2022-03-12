«Ливерпуль» вновь сократил отставание от «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» уверенно обыграл на выезде «Брайтон» со счётом 2:0 в рамках 29 тура Английской премьер-лиги.

Первый гол за гостевую команду забил Луис Диас с передачи Жоэля Матипа на 19-й минуте. Мохамед Салах удвоил преимущество, реализовав пенальти, заработанный Наби Кейта.

Победа позволила подопечным Юргена Клоппа вновь приблизиться к «Манчестер Сити», возглавляющего чемпионскую гонку. Теперь разница между командами вновь составляет три очка.