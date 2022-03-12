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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане: «Мечтаю выиграть Чемпионат мира с Сенегалом»

12 Марта 2022 • 14:25 Комментировать
Брайтон
0:0
Ливерпуль
6.30 4.50 1.50
1-й тайм

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что для него важнее: «Золотой мяч» или победа на Чемпионате мира.

«После победы на Кубке Африки, моя новая мечта — чемпионат мира. Сначала нужно на него выйти, но мне хочется верить в сумасшедшие идеи. Когда я сделаю это, тогда и достигну уровня тех игроков, которые каждый год ведут борьбу за «Золотой мяч», — цитирует Мане Marca.

Напомним, в начале февраля Мане в составе сборной Сенегала выиграл Кубок Африки. Нападающий забил решающий пенальти в послематчевой серии в финале турнира против Египта.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний футболист провёл 12 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Чемпионат Мира Кубок Африки Садио Мане
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БРАЙТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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