Мане: «Мечтаю выиграть Чемпионат мира с Сенегалом»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что для него важнее: «Золотой мяч» или победа на Чемпионате мира.

«После победы на Кубке Африки, моя новая мечта — чемпионат мира. Сначала нужно на него выйти, но мне хочется верить в сумасшедшие идеи. Когда я сделаю это, тогда и достигну уровня тех игроков, которые каждый год ведут борьбу за «Золотой мяч», — цитирует Мане Marca.

Напомним, в начале февраля Мане в составе сборной Сенегала выиграл Кубок Африки. Нападающий забил решающий пенальти в послематчевой серии в финале турнира против Египта.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний футболист провёл 12 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу.