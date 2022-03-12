Клопп про контракт Салаха: «Ливерпуль» сделал всё, что мог»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с Мохаммедом Салахом.

«Клуб сделал всё, что может. Решение остаётся за МО», — цитирует Клоппа Goal.com.

Специалист отметил, что в данной ситуации нужно просто подождать. На сегодняшний день не было ни отказа, ни подписания контракта.

Напомним, Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года. Ранее футболист защищал цвета «Базеля»», «Челси», Фиорентины» и «Ромы». В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 29-летний египтянин провёл 25 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.

Контракт нападающего истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что футболист недоволен предложением клуба о продлении соглашения.