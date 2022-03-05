Защитник «Ливерпуля»: «В АПЛ, в отличие от Бундеслиги, все команды представляют угрозу»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился своим мнением об уровне команд в английской Премьер-лиге.

«При всём уважении, в Бундеслиге бывают матчи, когда ты заранее знаешь, что наверняка победишь. В АПЛ такой уверенности нет никогда – даже игра против последней команды может сложиться настолько трудно, словно это первая команда. Английский чемпионат изумляет всем: интенсивностью, уровнем конкуренции, атмосферой», – приводит Sky Sports слова француза.

22-летний Конате перешёл в «Ливерпуль» из немецкого «РБ Лейпцига» прошлым летом за 40 млн евро. В текущем розыгрыше чемпионата Англии центрбек появился на поле 8 раз.