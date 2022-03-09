«Ливерпуль» заинтересован в вингере «Боруссии» Беллингхэме

Как сообщает сообщает Goal со ссылкой на The Sun. главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхэма.

По информации источника, немецкий специалист считает, что молодой англичанин отлично впишется в состав мерсисайдцев.

18-летний Беллингхэм переехал в Германию летом 2020 года из клуба «Бирмингем Сити» за рекордные для 17-летнего футболиста 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист провел 22 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 10 игр в составе взрослой сборной Англии.