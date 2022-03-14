«Ливерпуль» забил 2000-й гол в истории клуба в АПЛ

Одержав победу над «Брайтоном» в игре 29-го тура Премьер-лиги со счетом 2:0, «Ливерпуль» забил свой 2000-й гол в истории клуба в розыгрыше лиги.

Единственным клубом, который забил больше «Ливерпуля» является «Манчестер Юнайтед» - 2173 года.

Кстати, «Арсенал», который в прошедшем туре выиграл у «Лестера» также 2:0, находится в шаге от попадания в этот список. На счету клуба 1999 голов в Премьер-лиге.

«Ливерпуль» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» на 3 очка.