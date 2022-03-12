Вратаря «Брайтона» раскритиковали за фол против Луиса Диаса

Бывшие игроки сборной Англии Скотт Миинто и Рио Фердинанд прокомментировали сиуацию с фолом против Луиса Диаса. В матче АПЛ «Брайтон» - «Ливерпуль» нападающий гостей Луис Диас вышел один на один с вратарем «Брайтона» Робертом Санчесом и получил удар коленом в лицо.

«Он выставил ногу и, думаю, поступил довольно трусливо. Нужно было использовать всё свое тело», - сказал Минто.

Фердинанд считает, что голкипер заслуживал наказания. «На любом участке поля — это чистая красная карточка», - прокомментировал ситуацию Фердинанд.

Луис Диас все-таки сумел пробить по воротам и забить гол. Но столкновение с голкипером было настолько серьезным, что нападающему несколько минут оказывали помощь. Ливерпуль выиграл матч со счетом 2:0.