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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вратаря «Брайтона» раскритиковали за фол против Луиса Диаса

12 Марта 2022 • 18:11 Комментировать
Брайтон
0:2
Ливерпуль
окончен

Бывшие игроки сборной Англии Скотт Миинто и Рио Фердинанд прокомментировали сиуацию с фолом против Луиса Диаса. В матче АПЛ «Брайтон» - «Ливерпуль» нападающий гостей Луис Диас вышел один на один с вратарем «Брайтона» Робертом Санчесом и получил удар коленом в лицо.

«Он выставил ногу и, думаю, поступил довольно трусливо. Нужно было использовать всё свое тело», - сказал Минто.

Фердинанд считает, что голкипер заслуживал наказания. «На любом участке поля — это чистая красная карточка», - прокомментировал ситуацию Фердинанд.

Луис Диас все-таки сумел пробить по воротам и забить гол. Но столкновение с голкипером было настолько серьезным, что нападающему несколько минут оказывали помощь. Ливерпуль выиграл матч со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
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