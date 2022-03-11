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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ определили игрока месяца

11 Марта 2022 • 20:50 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
6.30 4.50 1.50
Через 17 ч. 41 мин.

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип признан лучшим игроком февраля в английской Премьер-лиге.

30-летний оборонец отыграл в прошедшем месяце четыре матча в чемпионате, по разу отметившись голом и голевой передачей. Его команда взяла верх во всех четырёх поединках, трижды сохранив ворота в неприкосновенности и пропустив лишь один гол.

Матип стал первым центральный защитником с декабря 2018 года, получившим данную награду. Последним это делал его товарищ по «Ливерпулю»  – Виргил ван Дейк. Кроме того, Матип – первый камерунец, признанный лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип
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