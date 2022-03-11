В АПЛ определили игрока месяца

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип признан лучшим игроком февраля в английской Премьер-лиге.

30-летний оборонец отыграл в прошедшем месяце четыре матча в чемпионате, по разу отметившись голом и голевой передачей. Его команда взяла верх во всех четырёх поединках, трижды сохранив ворота в неприкосновенности и пропустив лишь один гол.

Матип стал первым центральный защитником с декабря 2018 года, получившим данную награду. Последним это делал его товарищ по «Ливерпулю» – Виргил ван Дейк. Кроме того, Матип – первый камерунец, признанный лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге.