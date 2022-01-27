«Арсенал» продал Чамберса в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» объявила об очередном подписании в зимнее трансферное окно – команду пополнил защитник «Арсенала» Калум Чамберс. Контракт с 27-летним англичанином рассчитан на три с половиной года.

Ранее сообщалось, что Чамберс не входил в планы нынешнего наставника «канониров» Микеля Артета, поэтому сам запросил у руководства клуба свой уход. За лондонцев игрок выступал с 2014 года, проведя с того времени более ста матчей в красно-белой футболке.

Финансовые детали сделки на данный момент не разглашаются. Специалисты портала Tranfermarkt в свою очередь оценивают Чамберса в 12 миллионов евро.