«Астон Вилла» блеснула всего на 13 минут результативного матча с «Лидсом»

«Астон Вилла» мощно провела 13-минутный отрезок в конце первого тайма матча 24-го тура Премьер-лиги против «Лидса» и превратила 0:1 в 3:1, но в целом отдала инициативу противнику, который использовал свои шансы и вырвал ничью - 3:3. По дублю на счету Джакба Рамси и Дэниэла Джеймса.
Протокол игры
|Астон Вилла
|3:3
|Лидс
|9'Джеймс Дэниэл (0:1)
|(1:1) Коутиньо Филиппе30'
|(2:1) Рамси Джакоб38'
|(3:1) Рамси Джакоб43'
|45'Джеймс Дэниэл (3:2)
|63'Льоренте Диего (3:3)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри • 71'Мингс Тайрон•Динь Люка•Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Рамси Джакоб•Буэндия Эмилиано 59' (Чуквуэмека Карни ( 59') •Уоткинс Олли•Коутиньо Филиппе 78' (Янг Эшли ( 78')
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Льоренте Диего•Стрёйк Паскаль•Даллас Стюарт • 45'Кох Робин•Клих Матеуш 85' (Форшоу Адам ( 85') •Рафинья Диас•Морено Родриго•Харрисон Джек•Джеймс Дэниэл 80'
09 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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