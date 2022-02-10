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«Астон Вилла» блеснула всего на 13 минут результативного матча с «Лидсом»

10 Февраля 2022 • 01:02 Комментировать
Астон Вилла
3:3
Лидс
окончен

«Астон Вилла» мощно провела 13-минутный отрезок  в конце первого тайма матча 24-го тура Премьер-лиги против «Лидса» и превратила 0:1 в 3:1, но в целом отдала инициативу противнику, который использовал свои шансы и вырвал ничью - 3:3. По дублю на счету Джакба Рамси и Дэниэла Джеймса.

Протокол игры  
Астон Вилла 3:3Лидс
  9'Джеймс Дэниэл (0:1)
(1:1) Коутиньо Филиппе30'   
(2:1) Рамси Джакоб38'   
(3:1) Рамси Джакоб43'   
  45'Джеймс Дэниэл (3:2)
  63'Льоренте Диего (3:3)
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса Эзри   71'Мингс ТайронДинь ЛюкаМакгинн ДжонСоарес ДугласРамси ДжакобБуэндия Эмилиано  59' (Чуквуэмека Карни (  59') Уоткинс ОллиКоутиньо Филиппе  78' (Янг Эшли (  78')
Запасные: Кризен БенджаминИнгс ДэнниОльсен РобинЧамберс КалумИроэгбунам ТимСансон МорганХаус Кортни
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкЛьоренте ДиегоСтрёйк ПаскальДаллас Стюарт   45'Кох РобинКлих Матеуш  85' (Форшоу Адам (  85') Рафинья ДиасМорено РодригоХаррисон ДжекДжеймс Дэниэл   80'
Запасные: Клаессон КристофферРобертс ТайлерФур-Хьельде ЛеоМаккинстри СтюартБейт ЛьюисШеклтон ДжеймиКенне НоанГелхардт Джо
09 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Лидс Астон Вилла
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окончен Норвич 1:1 Кристал Пэлас 3.30 3.20 2.30
окончен Астон Вилла 3:3 Лидс
10.02  22:45 Ливерпуль ... Лестер 1.30 6.20 9.20
10.02  22:45 Вулверхэмптон ... Арсенал 3.55 3.35 2.18
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