«Астон Вилла» блеснула всего на 13 минут результативного матча с «Лидсом»

«Астон Вилла» мощно провела 13-минутный отрезок в конце первого тайма матча 24-го тура Премьер-лиги против «Лидса» и превратила 0:1 в 3:1, но в целом отдала инициативу противнику, который использовал свои шансы и вырвал ничью - 3:3. По дублю на счету Джакба Рамси и Дэниэла Джеймса.