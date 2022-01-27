«Астон Вилла» отклонила предложение по Луису в размере 36 миллионов евро

Бирмингемская «Астон Вилла» отклонила предложение от неназванного клуба АПЛ по приобретению полузащитника Дугласа Луиса. По сообщениям The Telegraph, бирмингемцы получили предложение в размере 36 миллионов евро.

Также сообщается, что этим клубом точно не является лондонский «Арсенал», который как раз находится в поисках центрального полузащитника после провальных попыток по приобретению Артура Мело и Бруно Гимараэша.

Отметим, что раньше Дугласа Луиса активно связывали с возможным переходом в «Манчестер Сити». В приглашении бразильца был заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.