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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» отклонила предложение по Луису в размере 36 миллионов евро

27 Января 2022 • 16:36 Комментировать
Астон Вилла
...
Лидс
09.02 23:00

Бирмингемская «Астон Вилла» отклонила предложение от неназванного клуба АПЛ по приобретению полузащитника Дугласа Луиса. По сообщениям The Telegraph, бирмингемцы получили предложение в размере 36 миллионов евро.

Также сообщается, что этим клубом точно не является лондонский «Арсенал», который как раз находится в поисках центрального полузащитника после провальных попыток по приобретению Артура Мело и Бруно Гимараэша.

Отметим, что раньше Дугласа Луиса активно связывали с возможным переходом в «Манчестер Сити». В приглашении бразильца был заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Дуглас Луис
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