Джеррард в восторге от игры Коутиньо

Главный тренер «Астон Виллы» 41-летний Стивен Джеррард не устает нахваливать Филипе Коутиньо, с которым он еще не так давно играл на одном поле в «Ливерпуле». По мнению Джеррарда, игра Коутиньо в последнем матче «вилланов» с «Лидс Юнайтед» была просто прекрасной. Тем же, кто это не понимает, Джеррард может дать лишь один совет - переключаться на другие виды спорта.

- Кому не нравится игра Коутиньо, лучше пусть прекращает смотреть футбол, потому что нельзя не оценить столь прекрасное выступление, - цитирует в своем «Твиттере» Джеррарда итальянский репортер Фабрицио Романо.

Коутиньо забил первый гол «Астон Виллы» в матче, который закончился боевой ничьей - 3:3.