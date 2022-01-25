Макгинн о Коутиньо: «Это игрок мирового класса»

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн поделился впечатлениями от совместной игры с полузащитником Филиппе Коутиньо. По словам шотландца, новичок «вилланов» является футболистом мирового уровня.

«Это первоклассный игрок, игрок мирового уровня. Мы, как его напарники, делаем всё возможное, чтобы он снова играл с улыбкой на лице. На самом деле Коутиньо обычный работящий парень. Он ничем не отличается от других парней в раздевалке».

Отметим, что Коутиньо перебрался в «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». В своём дебютном матче в составе «вилланов», бразилец забил гол и отдал ассист после выхода на замену в матче с «Манчестер Юнайтед».