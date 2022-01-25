Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макгинн о Коутиньо: «Это игрок мирового класса»

25 Января 2022 • 17:03 Комментировать
Астон Вилла
...
Лидс
09.02 23:00

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн поделился впечатлениями от совместной игры с полузащитником Филиппе Коутиньо. По словам шотландца, новичок «вилланов» является футболистом мирового уровня.

«Это первоклассный игрок, игрок мирового уровня. Мы, как его напарники, делаем всё возможное, чтобы он снова играл с улыбкой на лице. На самом деле Коутиньо обычный работящий парень. Он ничем не отличается от других парней в раздевалке».

Отметим, что Коутиньо перебрался в «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». В своём дебютном матче в составе «вилланов», бразилец забил гол и отдал ассист после выхода на замену в матче с «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла Джон Макгинн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет избавиться от Баркли
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Клубы АПЛ обсудят изменение в правилах переноса матчей
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль прибыл в Севилью
18:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси», возможно, имеет соглашение с Дембеле 1
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Лено хочет покинуть «Арсенал» слухи
17:47 · Англия. Премьер-лига
Эриксен тренируется с «Аяксом»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к аренде Амрабата
17:03 · Англия. Премьер-лига
Макгинн о Коутиньо: «Это игрок мирового класса»
16:56 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» согласовал трансфер Оршича
16:09 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может уйти в аренду в лондонский клуб
16:02 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта всё ещё может остаться в «Челси»
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Тренеру «Брентфорда» были выдвинуты обвинения
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может никого не подписать этой зимой
15:07 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нацелился на Луиса Диаса
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на трансфер Кунде
Все новости
Рекомендуем