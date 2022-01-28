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«Астон Вилла» сделал предложение по Бентанкуру

28 Января 2022 • 15:40 Комментировать
Астон Вилла
...
Лидс
09.02 23:00

«Астон Вилла» сделала предложение туринскому «Ювентусу» по приобретению уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура. По информации Sky Sports, «вилланы» предложили за футболиста 24 миллиона евро.

Ранее наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри заявил, что его команда не отпустит ни одного футболиста до окончания зимнего трансферного окна. Тем не менее, по сообщениям прессы, Артур Мело и Родриго Бентанкур всё ещё открыты к уходу из клуба.

Бентанкур может стать вторым новичком «Астон Виллы» в это трансферное окно. Ранее бирмингемцы арендовали у «Барселоны» полузащитника Фелипе Коутиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Родриго Бентанкур Астон Вилла
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