«Лидс» летом может лишиться трех лидеров

Ближайшим летом «Лидс» может потерять сразу трех лидеров. Дело в том, что Рафинья, Кэлвин Филлипс и Илан Мелье стали трансферными целями сразу нескольких клубов из чемпионата Англии.

По сообщениям The Sun, Рафинья интересен «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулю». Также в услугах полузащитника заинтересованы иностранные клубы – «ПСЖ» и «Бавария». Что касается Мелье, то француз стал одной из целей «Манчестер Юнайтед». И наконец, Филлипс интересен «Вест Хэму» и «Ливерпулю».

Напомним, что «Лидс» вернулся в АПЛ в 2020 году спустя 16 лет после вылета. Во многом это стало возможно благодаря главному тренеру Марсело Бьелсе, который возглавляет команду с 2018 года.