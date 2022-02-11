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«Лидс» может пригласить бывшего тренера «Барселоны», если Бьелса уйдет

11 Февраля 2022 • 01:38 Комментировать
Астон Вилла
3:3
Лидс
окончен

Наставник «Лидса», аргентинец Марсело Бьелса, может покинуть команду в ближайшее будущее. Его контракт истекает летом, и, похоже, продлевать его не хочет сам Бьелса, жаждущий отдохнуть. Во всяком случае, «Лидс» уже присматривает возможные кандидатуры для замены Бьелса, и фаворитом на эту роль выглядит бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Он руководил каталонским суперклубом с 2017 по 2020 год, но с тех пор остается без работы, сообщает Diario AS. Под руководством Вальверде «Барселона» дважды выиграла чемпионат Испании, взяла Кубок и Суперкубок Испании, но не добилась ничего путного на европейской арене. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Эрнесто Вальверде Марсело Бьелса
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