«Лидс» может пригласить бывшего тренера «Барселоны», если Бьелса уйдет

Наставник «Лидса», аргентинец Марсело Бьелса, может покинуть команду в ближайшее будущее. Его контракт истекает летом, и, похоже, продлевать его не хочет сам Бьелса, жаждущий отдохнуть. Во всяком случае, «Лидс» уже присматривает возможные кандидатуры для замены Бьелса, и фаворитом на эту роль выглядит бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Он руководил каталонским суперклубом с 2017 по 2020 год, но с тех пор остается без работы, сообщает Diario AS. Под руководством Вальверде «Барселона» дважды выиграла чемпионат Испании, взяла Кубок и Суперкубок Испании, но не добилась ничего путного на европейской арене.