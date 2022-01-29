«Астон Вилла» готовит новое предложение по Бентанкуру

Бирмингемская «Астон Вилла» не оставляет попытки подписать уругвайского полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура. По сообщениям Calciomercato, «вилланы» готовы сделать «бьянконери» новое предложение в районе 25 миллионов евро.

Ранее появлялись слухи, что Бентанкура может перехватить лондонский «Тоттенхэм», который ранее не сумел подписать ни одну из своих зимних трансферных целей. Отметим, что предыдущее предложение «Астон Виллы» составило 22 миллиона, что не устроило «старую синьору».

В этом сезоне Бентанкур провёл 19 матчей в чемпионате Италии, где отметился двумя голевыми передачами.