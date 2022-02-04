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«Лидс» хочет удержать Рафинью - бразилец может стать самым высокооплачиваемым игроком команды

04 Февраля 2022 • 01:20 Комментировать
Астон Вилла
...
Лидс
09.02 23:00

Несмотря на интерес конкурентов к полузащитнику Рафинье Диасу, «Лидс» не хочет продавать свою звезду, в результате чего 25-летний бразилец в скором времени станет самым высокооплачиваемым игроком клуба - если подпишет новое соглашение. Об этом сообщает ESPN. О продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни. Рафинья появился в «Лидсе» осенью2020 года и быстро дал понять, что от него есть толк, а в нынешнем сезоне это стало еще очевиднее - на его счету уже восемь голов, при том, что он не является чистым нападающим. «Павлины» выложили за него около 18 миллионов евро, но сейчас, согласно Transfermarkt, его стоимость составляет уже 40 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Рафинья Диас
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