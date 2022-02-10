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Бьелса подвёл итоги матча с «Астон Виллой» Джеррарда

10 Февраля 2022 • 09:08 Комментировать
Астон Вилла
3:3
Лидс
окончен

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Лидсом» и бирмингемской «Астон Виллой». Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3. Своими впечатлениями от противостояния поделился наставник «павлинов» Марсело Бьелса.

«Получился достаточно спорный матч. Сначала доминировала одна команда, затем преимущество перешло к другой. В исполнении «Лидса» получился несбалансированный матч.

Было непросто, но в концовке первого тайма мы получили положительный импульс, который сильно помог команде. Уже после перерыва мы постепенно наиграли на ничейный результат. Думаю, итог справедлив», - приводит слова тренера BBC.

После этого матча «Лидс» идет на 15-м месте, а «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсело Бьелса Астон Вилла
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