Бьелса подвёл итоги матча с «Астон Виллой» Джеррарда

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Лидсом» и бирмингемской «Астон Виллой». Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3. Своими впечатлениями от противостояния поделился наставник «павлинов» Марсело Бьелса.

«Получился достаточно спорный матч. Сначала доминировала одна команда, затем преимущество перешло к другой. В исполнении «Лидса» получился несбалансированный матч.

Было непросто, но в концовке первого тайма мы получили положительный импульс, который сильно помог команде. Уже после перерыва мы постепенно наиграли на ничейный результат. Думаю, итог справедлив», - приводит слова тренера BBC.

После этого матча «Лидс» идет на 15-м месте, а «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку.