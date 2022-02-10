Джеррард: «Прекращайте смотреть футбол, если Вам не нравится то, что на поле делает Коутиньо»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард расхвалил полузащитника Филлипе Коутиньо после поединка с «Лидсом», в котором бразилец записал на свой счет забитый гол и два ассиста. Таким образом, в активе футболиста уже пять результативных действий в АПЛ после трех сыгранных матчей.

«Если Вам не нравится то, что на поле делает Коутиньо – прекращайте смотреть футбол. Его перформанс был просто невероятен, я доволен этим», - прокомментировал наставник на послематчевой пресс-конференции.

Стоит также уточнить, что Коутиньо вернулся в Англию зимой на правах аренды – через полтора года у «Астон Виллы» появится право выкупить контракт игрока у «Барселоны».