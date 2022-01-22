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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола установил рекорд АПЛ

22 Января 2022 • 23:13 Комментировать (1)
Саутгемптон
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Саутгемптон» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, но команда, тем не менее, набрала очко - и это очко стало 500-м для Хосепа Гвардиолы с тех пор, как он встал у руля «Манчестер Сити» (в 2016 году). Характерно то, что для этого рубежа потребовалось лишь 213 игр - это лучший показатель в истории лиги. Причем задел у Гвардиолы серьезный - Жозе Моуринью для 500 очков потребовалась 231 игра, Юргену Клоппу - 236 матчей, а сэру Алексу Фергюсону - все 242 матча, сообщает официальный «Твиттер» «Манчестер Сити»

С 2016 года Гвардиола уже три раза становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Zenituwka
22 Января 2022 в 23:28
С такими бабками и составом не трудно было
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окончен Лидс 0:1 Ньюкасл
окончен Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон 2.95 3.00 2.65
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 2.00 3.65 3.65
окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити 11.50 5.70 1.27
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.35 5.10 10.00
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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