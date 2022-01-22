Гвардиола установил рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Саутгемптон» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, но команда, тем не менее, набрала очко - и это очко стало 500-м для Хосепа Гвардиолы с тех пор, как он встал у руля «Манчестер Сити» (в 2016 году). Характерно то, что для этого рубежа потребовалось лишь 213 игр - это лучший показатель в истории лиги. Причем задел у Гвардиолы серьезный - Жозе Моуринью для 500 очков потребовалась 231 игра, Юргену Клоппу - 236 матчей, а сэру Алексу Фергюсону - все 242 матча, сообщает официальный «Твиттер» «Манчестер Сити»

С 2016 года Гвардиола уже три раза становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити».