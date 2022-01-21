«Манчестер Сити» сделал два предложения по Альваресу

«Манчестер Сити» нацелился на приобретение нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса. По сообщениям Football Italia, манчестерский клуб сделал аргентинцам уже два предложения по трансферу футболиста.

Ранее отмечалось, что в услугах Альвареса заинтересован «Манчестер Юнайтед» и ряд клубов из чемпионата Италии. Также сообщается, что у Альвареса в контракте прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро. Предложения «Манчестер Сити» были ниже запрашиваемой суммы.

В этом сезоне Альварес забил 18 голов в 21 матче чемпионата Аргентины. Он является одним из самых перспективных молодых игроков страны.