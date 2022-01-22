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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиолу не беспокоит будущий контракт, он думает о настоящем

22 Января 2022 • 05:00 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
10.00 5.80 1.30
Через 13 ч. 52 мин.

Не за горами момент, когда Хосепу Гвардиоле надо будет задумываться о будущем, контракт с «Манчестер Сити» истекает в следующем году. Однако пока что каталонский специалист совершенно не думает об этом - все его помыслы связаны с текущими задачами «Манчестер Сити» по победам как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

 - О новом контракте я пока что не думаю. Я получаю тут все, и было бы некорректно смотреть по сторонам. Мы уже два раза продлевали контракт, я думаю, что все будет так и в этот раз - мы сядем, поговорим, и продлим соглашение. Я не тот человек, который думает о будущем контракте, отрабатывая текущий контракт. Ваше будущее определяется вашими результатами, - философски заметил Гвардиола, слова которого приводит BBC Sport.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Недавно он отметил свое 51-летие.

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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
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