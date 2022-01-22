Гвардиолу не беспокоит будущий контракт, он думает о настоящем

Не за горами момент, когда Хосепу Гвардиоле надо будет задумываться о будущем, контракт с «Манчестер Сити» истекает в следующем году. Однако пока что каталонский специалист совершенно не думает об этом - все его помыслы связаны с текущими задачами «Манчестер Сити» по победам как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

- О новом контракте я пока что не думаю. Я получаю тут все, и было бы некорректно смотреть по сторонам. Мы уже два раза продлевали контракт, я думаю, что все будет так и в этот раз - мы сядем, поговорим, и продлим соглашение. Я не тот человек, который думает о будущем контракте, отрабатывая текущий контракт. Ваше будущее определяется вашими результатами, - философски заметил Гвардиола, слова которого приводит BBC Sport.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Недавно он отметил свое 51-летие.