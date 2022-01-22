Зинченко пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не сможет рассчитывать на помощь украинского защитника Александра Зинченко в предстоящей встрече с «Саутгемптоном» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте чемпиона АПЛ. Футболист не сможет появиться на поле из-за перенесенного коронавируса.

Поединок между «святыми» и подопечными Хосепа Гвардиолы пройдет в субботу, 22 января, начало запланировано в 20:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния пройдет на Liveresult.ru.

В этом сезоне АПЛ Александр сыграл семь матчей и сделал одну голевую передачу.