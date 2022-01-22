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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»

22 Января 2022 • 15:34 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
10.00 5.90 1.28
Через 4 ч. 24 мин.

«Манчестер Сити» не сможет рассчитывать на помощь украинского защитника Александра Зинченко в предстоящей встрече с «Саутгемптоном» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте чемпиона АПЛ. Футболист не сможет появиться на поле из-за перенесенного коронавируса.

Поединок между «святыми» и подопечными Хосепа Гвардиолы пройдет в субботу, 22 января, начало запланировано в 20:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния пройдет на Liveresult.ru.

В этом сезоне АПЛ Александр сыграл семь матчей и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Александр Зинченко
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
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