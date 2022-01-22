«Саутгемптон» прервал победную серию «Манчестер Сити»

Матч 23-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» проходил по ожидаемому сценарию. «Горожане» почти не расставались с мячом и в два раза чаще наносили удары. На седьмой минуте Кайл Уокер-Питерс с правого угла штрафной поразил цель. Рахим Стерлинг упускал шансы и никак не мог сравнять счет, а вот Армандо Броя головой пробил в перекладину. Родри и Фил Фоден не использовали моменты, а вот Эмерик Лапорт уверенно замкнул навес Кевина де Брёйне со стандарта. Бельгиец мог и сам забить, н на пути мяча встала штанга.

1:1, «Сити» на 12 очков опережает ближайшего конкурента.