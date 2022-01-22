«Саутгемптон» прервал победную серию «Манчестер Сити»

Матч 23-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» проходил по ожидаемому сценарию. «Горожане» почти не расставались с мячом и в два раза чаще наносили удары. На седьмой минуте Кайл Уокер-Питерс с правого угла штрафной поразил цель. Рахим Стерлинг упускал шансы и никак не мог сравнять счет, а вот Армандо Броя головой пробил в перекладину. Родри и Фил Фоден не использовали моменты, а вот Эмерик Лапорт уверенно замкнул навес Кевина де Брёйне со стандарта. Бельгиец мог и сам забить, н на пути мяча встала штанга.
1:1, «Сити» на 12 очков опережает ближайшего конкурента.
Протокол игры
|(1:0) Уокер-Питерс Кайл7'
|65'Лапорт Эмерик (1:1)
Форстер Фрейзер•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян 33' 71' (Лянко Войнович ( 71') •Салису Мохаммед•Перро Ромен•Редмонд Натан 46' (Эльюнусси Мохамед ( 46' ) • 90'Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль•Армстронг Стюарт 79' 82' (Диалло Ибраима ( 82') •Броя Армандо•Адамс Че
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Диаш Рубен•Лапорт Эмерик•Канселу Жоау•Силва Бернарду•Родри Эрнандес•Де Брёйне Кевин•Стерлинг Рахим 60' (Жезус Габриэль ( 60') •Грилиш Джек•Фоден Фил
22 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Бан пользователя