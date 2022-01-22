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«Саутгемптон» прервал победную серию «Манчестер Сити»

22 Января 2022 • 22:27 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Манчестер Сити
окончен

Матч 23-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» проходил по ожидаемому сценарию. «Горожане» почти не расставались с мячом и в два раза чаще наносили удары. На седьмой минуте Кайл Уокер-Питерс с правого угла штрафной поразил цель. Рахим Стерлинг упускал шансы и никак не мог сравнять счет, а вот Армандо Броя головой пробил в перекладину. Родри и Фил Фоден не использовали моменты,  а вот Эмерик Лапорт уверенно замкнул навес Кевина де Брёйне со стандарта. Бельгиец мог и сам забить, н на пути мяча встала штанга.

1:1, «Сити» на 12 очков опережает ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Саутгемптон 1:1Манчестер Сити
(1:0) Уокер-Питерс Кайл7'   
  65'Лапорт Эмерик (1:1)
Форстер ФрейзерУокер-Питерс КайлБеднарек Ян   33'  71' (Лянко Войнович (  71') Салису МохаммедПерро РоменРедмонд Натан  46' (Эльюнусси Мохамед (  46'   90') Уорд-Праус ДжеймсРомеу ОриольАрмстронг Стюарт   79'  82' (Диалло Ибраима (  82') Броя АрмандоАдамс Че
Запасные: Валери ЯнСтивенс ДжекАрмстронг АдамКабальеро ВиллиЛонг ШейнУолкотт Тео
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауСилва БернардуРодри ЭрнандесДе Брёйне КевинСтерлинг Рахим  60' (Жезус Габриэль (  60') Грилиш ДжекФоден Фил
Запасные: Макати ДжонАке НатанФернандиньо ФернандоСликер КиранГюндоган ИлкайУилсон-Эсбранд ДжошСтоунс ДжонКарсон Скотт
22 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Саутгемптон Манчестер Сити
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