«Манчестер Сити» купил игрока из Аргентины

Английский «Манчестер Сити» согласовал переход нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса, об этом у себя в «Твиттере» сообщила футбольная журналистка Вероника Брунати.

«Горожане» согласились выплатить сумму выкупа, прописанную в контракте футболиста. За переход 21-летнего форварда англичане заплатят 18.5 миллионов евро, а сам футболист присоединится к английскому клубу летом, по завершению сезона в Аргентине. На какой срок подписано трудовое соглашение, не сообщается.

Напомним, что в этом сезоне аргентинский нападающий провел уже 35 матчей, где отличился 20 забитыми голами и отдал 12 голевых передач.