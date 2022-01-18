«Манчестер Сити» - самый успешный клуб нынешнего сезона в топ-5 европейских лиг

Уверенной поступью движется к чемпионскому титулу в АПЛ «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, и при этом «горожане» идут по дистанции с очень впечатляющими показателями.

Как сообщает numericalcio.it, именно команда Хосепа Гвардиолы имеет наиболее высокие средние показатели по добытым очкам в текущем сезоне. В среднем она набирает по 2,55 очка за игру. Это значительно больше, нежели «Бавария» (2,42 очка) или «Интер» с «ПСЖ» (по 2,38).

Замыкает пятерку самых эффективных команд пяти лучших лиг Европы, конечно же, мадридский «Реал» - 2,33 очка в среднем за игру. В десятке также - «Севилья» (2,20), «Милан» (2,18), «Ливерпуль» (2,14), дортмундская «Боруссия» (2,11) и «Наполи» (2,09).