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«Манчестер Сити» - самый успешный клуб нынешнего сезона в топ-5 европейских лиг

18 Января 2022 • 22:29 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
10.00 5.80 1.28
22.01 20:30

Уверенной поступью движется к чемпионскому титулу в АПЛ «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, и при этом «горожане» идут по дистанции с очень впечатляющими показателями.

Как сообщает numericalcio.it, именно команда Хосепа Гвардиолы имеет наиболее высокие средние показатели по добытым очкам в текущем сезоне. В среднем она набирает по 2,55 очка за игру. Это значительно больше, нежели «Бавария» (2,42 очка) или «Интер» с «ПСЖ» (по 2,38).

Замыкает пятерку самых эффективных команд пяти лучших лиг Европы, конечно же, мадридский «Реал» - 2,33 очка в среднем за игру. В десятке также - «Севилья» (2,20), «Милан» (2,18), «Ливерпуль» (2,14), дортмундская «Боруссия» (2,11) и «Наполи» (2,09).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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BARCAbest
18 Января 2022 в 23:12
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