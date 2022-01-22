Стерлинг подтвердил - он мог оказаться в «Барселоне» вместо Феррана Торреса

Среди вариантов, которые еще недавно рассматривал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, был и вариант с «Барселоной» - Стерлинг подумывал о переходе туда. Но в итоге в «Барсу» отправился Ферран Торрес, и это стало большим облегчением для Стерлинга, потому что он, во-первых, лишился прямого конкурента за место в составе, а во-вторых, Рахим наладил отношения с Хосепом Гвардиолой.

Выступающий за «Манчестер Сити» с 2015 года футболист в последнее время стал страдать из-за нехватки игрового времени, сообщает The Athletic, а потому начал присматривать варианты на стороне. В нынешнем сезоне он сыграл в 17 матчах, забив семь голов.