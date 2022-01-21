Гвардиола назвал игрока «Саутгемптона» лучшим исполнителем штрафных, которого когда-либо видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз является лучшим исполнителем штрафных, которого он когда-либо видел.

«Уорд-Проуз – лучший исполнитель штрафных, которого я когда-либо видел. Во всём мире сейчас нет игрока, который справлялся бы со штрафными лучше. Кроме этого, Уорд-Прауз отлично понимает игру», – заявил Гвардиола на предматчевой пресс-конференции накануне игры с «Саутгемптоном».

Игра между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» стартует 22 января в 19:30. Матч пройдёт на «Сент-Мэрис». Игра первого круга на стадионе «Манчестер Сити» завершился безголевой ничьёй.