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Робертс покинул «Манчестер Сити» ради «Сандерленда»

21 Января 2022 • 22:56 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
10.00 5.80 1.30
Через 20 ч. 17 мин.

Форвард «Манчестер Сити» Патрик Робертс продолжит карьеру в «Сандерленде», его новое соглашение подписано сроком на полгода - до 30 июня 2022, сообщает «Твиттер» «Сандерленда». При этом «черные коты» заполучили 24-летнего форварда бесплатно - «Манчестер Сити» даже не стал брать денег за аренду игрока, который присоединился к «горожанам» еще в 2015 году за чуть более чем семь миллионов евро.

Однако в основном составе «Сити» он сыграл за все эти годы лишь три матча, больше мыкаясь по арендам - то в «Селтике», то в «Жироне», то в «Норвиче», а также в «Мидлсбро» и «Дерби Каунти» и даже во французском клубе «Труа».

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Манчестер Сити Патрик Робертс
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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