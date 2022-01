Робертс покинул «Манчестер Сити» ради «Сандерленда»

Форвард «Манчестер Сити» Патрик Робертс продолжит карьеру в «Сандерленде», его новое соглашение подписано сроком на полгода - до 30 июня 2022, сообщает «Твиттер» «Сандерленда». При этом «черные коты» заполучили 24-летнего форварда бесплатно - «Манчестер Сити» даже не стал брать денег за аренду игрока, который присоединился к «горожанам» еще в 2015 году за чуть более чем семь миллионов евро.

Однако в основном составе «Сити» он сыграл за все эти годы лишь три матча, больше мыкаясь по арендам - то в «Селтике», то в «Жироне», то в «Норвиче», а также в «Мидлсбро» и «Дерби Каунти» и даже во французском клубе «Труа».

We are delighted to announce the signing of Patrick Roberts on an initial six-month contract.



Welcome, @Patrick7Roberts!