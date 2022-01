«Манчестер Сити» потерял два очка в Премьер-лиге, сыграв вничью в гостях у «Саутгемптона» в субботу вечером (1:1). В концовке матча игрок «святых» Стюарт Армстронг открытыми шипами влетел в Эмерика Лапорта. Арбитр показал жёлтую карточку, причём наказание для игрока хозяев не ужесточили даже после обращения к системе ВАР.

После игры Лапорт решил опубликовать фотографию на своей страничке в «Твиттере». Футболист продемонстрировал, насколько серьёзно пострадала его нога по итогам эпизода.

«Спасибо за сувенир», - написал Лапорт.

Well thanks for the souvenir lol pic.twitter.com/okzDpDytXt