Райт: «Манчестер Сити» порхает, не могу представить, что они начнут терять очки»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт высказался о выступлении «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. «Горожане» уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов.

«Команда Гвардиолы порхает, у «горожан» очень непросто отобрать очки. Конкуренты обязаны выигрывать каждый матч, чтобы создавать какую-то борьбу титул. «Ливерпуль» будет стараться не вылететь из гонки за золото до возвращения Салаха и Мане. Однако я не могу представить, что «Сити» начнет терять очки. «Ливерпуль» же вообще не имеет права на осечку», - передает слова экс-канонира Daily Mail.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Саутгемптоном».