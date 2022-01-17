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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райт: «Манчестер Сити» порхает, не могу представить, что они начнут терять очки»

17 Января 2022 • 09:47 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
10.00 5.70 1.28
22.01 20:30

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт высказался о выступлении «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. «Горожане» уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов.

«Команда Гвардиолы порхает, у «горожан» очень непросто отобрать очки. Конкуренты обязаны выигрывать каждый матч, чтобы создавать какую-то борьбу титул. «Ливерпуль» будет стараться не вылететь из гонки за золото до возвращения Салаха и Мане. Однако я не могу представить, что «Сити» начнет терять очки. «Ливерпуль» же вообще не имеет права на осечку», - передает слова экс-канонира Daily Mail.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Саутгемптоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Иан Райт
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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