Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» провёл отличный матч, несмотря на ничью

Хосеп Гвардиола похвалил свою команду за хорошее выступление в матче против «Саутгемптона», несмотря на то, что в нем прервалась двенадцатиматчевая победная серия «Манчестер Сити». Каталонский специалист доволен качеством игры своих подопечных.

- Играли мы на самом деле очень хорошо, но пропущенный в первом тайме гол подвел нас. Результат не так хорош, а вот игра, исполнение - все было отлично. Мы сыграли лучше, чем против «Арсенала», хотя тогда мы выиграли. Такое случается, иногда выигрываешь, хотя не заслуживаешь, иногда наоборот, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.