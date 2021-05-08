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​Гвардиола прокомментировал неудачную «паненку» от Агуэро

08 Мая 2021, 22:19,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения от «Челси» (1:2). При счёте 1:0 в пользу «горожан» Серхио Агуэро не забил пенальти. Аргентинец исполнил «паненку», но вратарь не упал в сторону и забрал мяч.

«Это была напряжённая игра, но в целом мы играли очень хорошо. Мы упустили шанс удвоить счёт с пенальти.

«Челси» - топ-команда, но мы играли лучше. Через три недели мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Мы извлечём уроки и к тому моменту получим очки, которые нам нужны для чемпионства.

В концовке мы должны были получить право на ещё один пенальти. Я видел повтор по телевизору. Но это футбол, бывает.

«Паненка» от Агуэро? Это его решение. Решение принимает тот, кто бьёт пенальти. Он решил действовать так. Мне нечего добавить», - сказал Гвардиола Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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deathzetk
08 Мая 2021, 23:16

за три отменённых гола, левый нарисованный пеналь и неназначенные штрафные на Вернере и прочих, вам вообще нужно радоваться что не было разгрома, и не жаловаться на судей

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