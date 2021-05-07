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Конса: «Против де Брёйне невозможно защищаться»

07 Мая 2021, 20:27,

Центральный защитник «Астон Виллы» Эзри Конса, выступая на канале UMM в Youtube, рассказал о своих впечатлениях касательно игры против Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити». Конса считает, что прямо сейчас бельгиец является одним из лучших футболистов.

«Он невероятный. Вы знаете, когда действуете против таких футболистов, всегда обидно проигрывать. Но иногда просто нужно говорить – смотрите какие у них исполнители», - отметил защитник «Астон Виллы»

«Посмотрите, какие он делает передачи. Некоторые из них просто сумасшедшие. Против него тяжело играть любому защитнику Премьер-лиги, перед которым поставлена задача остановить его», - добавил футболист.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку Премьер-лиги и сыграет в финале Лиги чемпионов против «Челси» 29 мая.


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Манчестер Сити, Астон Вилла, Кевин де Брёйне, Эзри Конса
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