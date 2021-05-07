Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель призвал «Челси» сосредоточиться на «ещё ничего не выигранном»

07 Мая 2021, 21:30,

«Челси» на пороге двух больших матчей против «Манчестер Сити» – в Премьер-лиге и Лиги чемпионов. В их преддверии наставник «пенсионеров» Томас Тухель призвал команду и болельщиков сосредоточиться на «еще ничего не выигранном».

«Возможность того, что они могут стать чемпионами, если победят нас, не снизит их решимости. У них был день в запасе, чтобы восстановиться, это дает им некоторое преимущество. Мы увидели, насколько это может быть важно в наши дни, когда мы играли в полуфинале Кубка Англии, и у нас был еще один день», - приводит слова тренера Sky Sports.

«Мы не хотим быть участниками финала, мы хотим победить. Этот клуб предназначен для достижения финалов, а также для победы в футбольных матчах. Это и есть цель. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на  «еще ничего не выигранном», - сказал Тухель.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку Премьер-лиги и сыграет в финале Лиги чемпионов против «Челси» 29 мая. Команда из Лондона находится на четвертой строчке английской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Челси, Манчестер Сити, Томас Тухель
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