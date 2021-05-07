Тухель призвал «Челси» сосредоточиться на «ещё ничего не выигранном»

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07 Мая 2021, 21:30,
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«Челси» на пороге двух больших матчей против «Манчестер Сити» – в Премьер-лиге и Лиги чемпионов. В их преддверии наставник «пенсионеров» Томас Тухель призвал команду и болельщиков сосредоточиться на «еще ничего не выигранном».
«Возможность того, что они могут стать чемпионами, если победят нас, не снизит их решимости. У них был день в запасе, чтобы восстановиться, это дает им некоторое преимущество. Мы увидели, насколько это может быть важно в наши дни, когда мы играли в полуфинале Кубка Англии, и у нас был еще один день», - приводит слова тренера Sky Sports.
«Мы не хотим быть участниками финала, мы хотим победить. Этот клуб предназначен для достижения финалов, а также для победы в футбольных матчах. Это и есть цель. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на «еще ничего не выигранном», - сказал Тухель.
«Манчестер Сити» занимает первую строчку Премьер-лиги и сыграет в финале Лиги чемпионов против «Челси» 29 мая. Команда из Лондона находится на четвертой строчке английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Томас Тухель