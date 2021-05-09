​Тухель: «Вернер работал, как пёс»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу форварда команды Тимо Вернера. В субботу лондонцы обыграли на выезде «Манчестер Сити» с результатом 2:1.

«Вернер был безжалостен в своей работе. Он действительно хочет так играть, и я очень доволен его сегодняшним выступлением», - сказал Тухель BBC.

«Вернер работал, как пёс. Он действительно проделал очень большой объём работы. Своими рывками он усложнял жизнь соперникам», - продолжил Тухель делиться своими впечатлениями о Вернере уже для Sky Sports.

Благодаря набору трёх очков «Челси» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.