Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов

В 35-м туре чемпионата Англии прошёл скрытый финал Лиги чемпионов.

Противостояние «Манчестер Сити» и «Челси» весьма модно нынешней весной. Эти команды уже встретились в полуфинале Кубка Англии, и там минимальную победу одержали «пенсионеры». Также «синим» и «небесно-голубым» предстоит сойтись в главном матче Лиги чемпионов в конце мая. Ну и между этими событиями они сыграли в 35-м туре АПЛ. Победа в этом во всех отношениях внутрианглийском матче приносила бы команде Хосепа Гвардиолы чемпионство, которое он сам расценил более важным трофеем, чем титул Лиги чемпионов. А что касается «Челси», то ему очки были нужны, чтобы не подпустить к себе снизу конкурентов за четвёртую строчку.

В первом тайме предвкушавшие перестрелочный обмен яркими моментами остались разочарованы. Как и во многих топовых английских матчах после футбольного локдауна годичной давности, игре недоставало огонька и драйва. Но команды, конечно, не обязаны именно искрить на поле. Кому-то нравится и такой футбол, представляющий из себя тягомотное перетягивание каната.

Впрочем, не зря досмотрели первый тайм до конца те, кто это сделал. Минуты накануне перерыва на самом деле таили в себе интерес. Кристенсен проскочил мимо мяча на левом полуфланге обороны, и Жезусу никто не помешал отпасовать в центр. Агуэро промедлил и не пробил, зато вместо него это выполнил Стерлинг (1:0).

В компенсированное время могло стать и вовсе 2:0. Гилмор в своей штрафной попал ногами по ногам Жезуса – справедливый пенальти. Однако для потухшей звезды Агуэро одиннадцатиметрового оказалось недостаточно, чтобы забить четвёртый гол в чемпионате. Вроде как собирающийся в «Барселону» форвард исполнил паненку по центру створа и с ужасом лицезрел, как не ставший гадать Менди спокойно заключил «детский» мяч в свои перчатки.

Если бы «Сити» повёл с разницей в два мяча, то мог бы без последствий пропустить один, это чистая арифметика. А так гол Зиеша на 63-й минуте сделал счёт равным. Потеря хозяев в центре поля запустила ответную атаку «Челси», в которой Аспиликуэта снабдил мячом Зиеша, и тот с приличной дистанции вонзил укол в ближний угол (1:1).

Оставшаяся часть матча получилась неплохой в плане интриги. Два мяча «Челси» были отменены, Фоден опасно пробил рядом со штангой. Команды в целом были согласны на ничью, но предпринимали попытки вырвать победу. И это удалось сделать «синим». Уже на третьей добавленной минуте Маркос Алонсо из не самого удобного положения чётко пробил с близкой дистанции после передачи Вернера (1:2).

«Челси» вырывает победу на самом флажке и хорошенько укрепляет свои шансы финишировать в четвёрке. Ну а «Сити» упускает возможность оформить чемпионство пораньше. И как тут не вспомнить роковую паненку Агуэро? В финале Лиги чемпионов у Гвардиолы явно будет зуб на Тухеля, который обыграл его как тренер тренера второй раз подряд меньше чем за месяц.

Кирилл Иванцов