Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов

08 Мая 2021, 21:23,

В 35-м туре чемпионата Англии прошёл скрытый финал Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:2 Челси
(1:0) Стерлинг Рахим 44'    
    63' Зиеш Хаким (1:1)
    90' (1:2)
Эдерсон Мораес Диаш Рубен Лапорт Эмерик Аке Натан Канселу Жоау Торрес Ферран   71' (Фоден Фил (   71') Родри Эрнандес Стерлинг Рахим   12' Менди Бенжамен   80' (Зинченко Александр (   80') Жезус Габриэль   90' Агуэро Серхио   71' (Гюндоган Илкай (   71')
Запасные: Уокер Кайл Силва Бернарду Гарсия Эрик Марез Рияд Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас   45' (Зума Курт (   45') Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо   68' (Жоржиньо II (   68') Гилмор Билли Алонсо Маркос Пулишич Кристиан Зиеш Хаким   76' (Хадсон-Одои Каллум (   76') Вернер Тимо
Запасные: Ливраменто Валентино Эмерсон Палмиери Хаверц Кай Абрахам Тэмми Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
08 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

Противостояние «Манчестер Сити» и «Челси» весьма модно нынешней весной. Эти команды уже встретились в полуфинале Кубка Англии, и там минимальную победу одержали «пенсионеры». Также «синим» и «небесно-голубым» предстоит сойтись в главном матче Лиги чемпионов в конце мая. Ну и между этими событиями они сыграли в 35-м туре АПЛ. Победа в этом во всех отношениях внутрианглийском матче приносила бы команде Хосепа Гвардиолы чемпионство, которое он сам расценил более важным трофеем, чем титул Лиги чемпионов. А что касается «Челси», то ему очки были нужны, чтобы не подпустить к себе снизу конкурентов за четвёртую строчку.

В первом тайме предвкушавшие перестрелочный обмен яркими моментами остались разочарованы. Как и во многих топовых английских матчах после футбольного локдауна годичной давности, игре недоставало огонька и драйва. Но команды, конечно, не обязаны именно искрить на поле. Кому-то нравится и такой футбол, представляющий из себя тягомотное перетягивание каната.

Впрочем, не зря досмотрели первый тайм до конца те, кто это сделал. Минуты накануне перерыва на самом деле таили в себе интерес. Кристенсен проскочил мимо мяча на левом полуфланге обороны, и Жезусу никто не помешал отпасовать в центр. Агуэро промедлил и не пробил, зато вместо него это выполнил Стерлинг (1:0).

В компенсированное время могло стать и вовсе 2:0. Гилмор в своей штрафной попал ногами по ногам Жезуса – справедливый пенальти. Однако для потухшей звезды Агуэро одиннадцатиметрового оказалось недостаточно, чтобы забить четвёртый гол в чемпионате. Вроде как собирающийся в «Барселону» форвард исполнил паненку по центру створа и с ужасом лицезрел, как не ставший гадать Менди спокойно заключил «детский» мяч в свои перчатки.

Если бы «Сити» повёл с разницей в два мяча, то мог бы без последствий пропустить один, это чистая арифметика. А так гол Зиеша на 63-й минуте сделал счёт равным. Потеря хозяев в центре поля запустила ответную атаку «Челси», в которой Аспиликуэта снабдил мячом Зиеша, и тот с приличной дистанции вонзил укол в ближний угол (1:1).

Оставшаяся часть матча получилась неплохой в плане интриги. Два мяча «Челси» были отменены, Фоден опасно пробил рядом со штангой. Команды в целом были согласны на ничью, но предпринимали попытки вырвать победу. И это удалось сделать «синим». Уже на третьей добавленной минуте Маркос Алонсо из не самого удобного положения чётко пробил с близкой дистанции после передачи Вернера (1:2).

«Челси» вырывает победу на самом флажке и хорошенько укрепляет свои шансы финишировать в четвёрке. Ну а «Сити» упускает возможность оформить чемпионство пораньше. И как тут не вспомнить роковую паненку Агуэро? В финале Лиги чемпионов у Гвардиолы явно будет зуб на Тухеля, который обыграл его как тренер тренера второй раз подряд меньше чем за месяц.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Челси, Манчестер Сити, Апл, Чемпионат Англии
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Комментарии (9)
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0
Соломон
08 Мая 2021, 22:06

По судейству очень удивил Э.Тейлор, который почему то по разному оценил легкий толчок прямо перед голом от Стерлинга к Кристенсену и от Гилмора к Стерлингу , в первом случае приказал продолжать , а во втором - пенальти. А как охерачили Вернера на линии штрафной в первом тайме даже смотреть не стали. Зато симулянту Стерлингу время в VARе уделили по полной

1
Соломон
08 Мая 2021, 22:06

Вот Вам и ответ великому аналитику футбола Андрею Центрову, который в своих шести самых алогичных тезисах предрек ЛЕГКУЮ победу Сити.

1
fireland
08 Мая 2021, 21:55
Да и кстати, где там чистое пенальти ? Я вообще не увидел, за что там поставили ? По-хорошему, Сити должен был заканчивать вдесятером. Но лысый не замечает, как два раза, фолили на Вернере, а за удар прямой ногой в колено Пулишича, дает желтую. Такое ощущение, что это была установка Пепа - сломать как можно больше игроков Челси перед финалом.
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0
Bub
08 Мая 2021, 21:54

Как уже упоминал, Пепе надо нервы трепать не над тем, что проиграли и не взяли кубок раньше времени.
А над тем, что было три омтененных гола. В следующий раз, когда обе команды будут играть полной основой, оффсайтов может и не быть....

0
Oleg-Chelsea
08 Мая 2021, 21:47

Ну конечно, матч клоунский, с обоих сторон. Но, с победой, хахаха)))
Ладно, в финале лиги-чемпионов будут ноги отрывать... это так, затишье перед бурей.

0
Oleg-Chelsea
08 Мая 2021, 21:50

И главное - всех с 3-м местом в АПЛ (стучу по деревяшке)!

2
fireland
08 Мая 2021, 21:38
Без доброй половины основы, с Гилмором в центре вырвали победу. Да, и Сити играл не основным составом, но для Челси очки важнее. Немецкий гений, вывел разобранную команду, которую возили все кому не лень, на третье место. Как же я надеюсь, чтобы Тухель был у руля Челси подольше. А если он возьмет ЛЧ, то Абрамович просто будет обязан дать ему столько времени, сколько будет нужно. Такого тренера, нельзя упускать. При нем заиграли почти все. Теперь надо выбить позорников из Лестер из топ-4, а заодно прихватить кубок Англии.
0
Misha_diablo_football
08 Мая 2021, 21:32

Агуэро уже начал сливаться из Сити, это непрофессионально. Тухель снова обыграл Гвардиолу в этот раз в генеральной репетиции к финалу. Всех синих с победой третье место за нами через 1-2 тура можно будет выпускать молодёжь...

0
Oleg-Chelsea
08 Мая 2021, 21:48

Главное, чтобы и третий раз обыграли бы...

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